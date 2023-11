Provedel: «Spero nel calore dei tifosi, possono aiutarci a portare a casa il risultato» Le parole del portiere

Ivan Provedel, portiere della Lazio, parla alla vigilia del match di Champions contro il Feyenoord, valido per la quarta giornata del girone.

TIFOSI – «Non devo dire niente a nessuno. Tutti sanno dell’importanza della partita, noi dobbiamo andare in campo e trascinarci l’uno con l’altro. Mi auguro che abbiano il nostro stesso spirito in modo che ci aiutino a fare tutto il possibile per portare a casa un risultato positivo».

