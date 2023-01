Provedel: «Situazioni del genere non si possono ripetere»

Provedel, in occasione della festa della Lazio per i 123 anni del club biancoceleste il portiere analizza il momento delicato

Ai microfoni di Lazio Style Radio, in occasione della festa della Lazio ha parlato del momento delicato dei biancocelesti è Provedel, il quale rilascia queste dichiarazioni.

PAROLE – «Non ho messo la cravatta perché non ce l’ho. Pensando al campionato, per fortuna le altre squadre non hanno corso troppo ultimamente, ma nelle ultime due abbiamo fatto 1 punto.»

«Ci tengo a dire che la cosa importante per noi è stata la prestazione, la reazione e la ripartenza rispetto alla partita di Lecce. Abbiamo perso 2 gol in situazioni particolari e dobbiamo fare in modo non si ripetano. Dobbiamo trovare un modo per evitare che riaccada. Dobbiamo chiudere prima le partite»