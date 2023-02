Provedel: «Se mi merito la Lazio? Lavoro duramente perchè ciò accada»

Provedel, il portiere della Lazio replica con idee molto chiare alla domanda se merita di esser tra i pali della porta biancoceleste

Ai microfoni di Lazio Style 1900 Magazine, ha parlato Provedel il quale ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito al suo percorso come portiere della Lazio, ecco le sue parole

MERITARSI LA LAZIO – «Penso a quella frase tutti i giorni, lavoro duramente in ogni allenamento e partita per dimostrare di essere all’altezza della Lazio, Poi chi mi deve giudicare, dirà se sarò in grado di difendere questa porta anche per il futuro, cosa che mi auguro con tutto il cuore».