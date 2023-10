Provedel salta Sassuolo-Lazio? Ha ancora dolore, cosa filtra alla vigilia del match contro i neroverdi

Ivan Provedel ha ancora problemi all’anca e per questo, secondo Il Messaggero, resta in dubbio per la gara in programma domani sera tra Sassuolo e Lazio.

Il Corriere dello Sport è convinto invece che il portiere sarà regolarmente tra i pali al Mapei. Il dolore per la contusione subita col Milan non è ancora passato ma l’estremo difensore stringerà i denti come aveva fatto con Celtic e Atalanta. In questi giorni Provedel sta venendo gestito negli allenamenti.