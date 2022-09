Provedel rivela: «Fino a 15 anni facevo l'attaccante...»

Il portiere della Lazio Provedel ha rivelato di aver giocato come attaccante fino all’età di 15 anni

Ivan Provedel, portiere della Lazio fresco di prima convocazione in Nazionale, in una diretta social sui canali azzurri ha rivelato un retroscena sul suo passato.

PASSATO DA ATTACCANTE – «A 6 anni ho indossato i primi guanti da portiere. In realtà io ho fatto l’attaccante fino ai 15 anni anche se volevo da sempre fare il portiere. Idoli? Non avevo poster in camera. Il mio idolo come portiere è Toldo, mi sono innamorato del ruolo dopo la semifinale di Euro2000 contro l’Olanda».

