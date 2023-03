Provedel non ce la fa: ecco il sostituto scelto da Mancini in Nazionale. Il ct azzurro avrebbe scelto il portiere della Cremonese

Secondo quanto riporta Sky Sport il ct della Nazionale, Roberto Mancini, avrebbe scelto Marco Carnesecchi per sostituire l’indisponibile portiere della Lazio, Ivan Provedel.

Il portiere della Cremonese che era in raduno a Roma con la Nazionale Under 21 sarà a disposizione per l’allenamento pomeridiano.