Provedel e lo speciale messaggio per i tifosi della Lazio: i ringraziamenti social del portiere biancoceleste – VIDEO

Ivan Provedel, tramite i canali ufficiali della Lazio, ha lanciato un messaggio ai tifosi che lo hanno votato come miglior giocatore dell’ultimo anno.

LE PAROLE – «Ciao tifosi laziali, vi voglio ringraziare tantissimo per la classifica del gol più bello del 2023 e per quella come giocatore dell’anno. Vi sono molto grato e non posso fare altro che dirvi che mi impegnerò per dare sempre il massimo per voi e per la Lazio».