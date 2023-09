Provedel a LSC: «Mai visti due gol annullati così, noi bravi a non farci influenzare». Le dichiarazioni del portiere della Lazio

Ivan Provedel, portiere della Lazio, ha parlato a LSC dopo la vittoria con il Napoli.

Voglio fare i complimenti ai miei compagni. A parte noi, tutti ci davano sconfitti nel pre gara. Siamo stati bravi a non farci condizionare dai risultati precedenti. Noi lavoriamo per queste sfide, altrimenti è impossibile sperare di fare bene e migliorare. L’approccio è stato difficile ma poi siamo usciti fuori: abbiamo vinto da squadra cinica. Questa vittoria ci dà molto: deve far capire che la direzione intrapresa è quella giusta. Non è una sconfitta o una vittoria a cambiare la nostra mentalità. Non mi era mai capitato di vivere una situazione del genere, con due gol annullati in questo modo. Siamo stati bravi a non farci influenzare e condizionare dal momento. Non c’è stato il contraccolpo e questa è la cosa che più conta