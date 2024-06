Provedel Lazio, l'infortunio è alle spalle: il portiere è PRONTO a tornare protagonista. E Mandas...

Provedel Lazio, l’infortunio è alle spalle: il portiere è PRONTO a tornare protagonista sotto la nuova gestione di Marco Baroni

Come riportato da Il Messaggero, Ivan Provedel è pronto a riprendersi la Lazio. Infatti, il brutto infortunio alla caviglia, che lo ha costretto a rimanere ai box per ben due mesi, è ormai alle spalle e il nuovo allenatore Marco Baroni lo vuole come titolare per la sua squadra.

Il talento di Mandas è indiscutibile ed è da capire se ha intenzione di restare in biancoceleste per fare da secondo a Provedel. Inoltre, il portiere greco ha molte richieste dall’Italia e dall’estero, soprattutto in Premier League, ma la valutazione del presidente Lotito è di almeno 18 milioni di euro.