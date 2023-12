Provedel criptico «Attaccanti sereni? Un parolone» . Poi il consiglio

Il portiere della Lazio Ivan Provedel ha parlato dei propri attaccanti e delle loro difficoltà dal punto di vista realizzativo

Intervenuto in zona mista dopo il ko con l’Atletico Madrid il portiere della Lazio Ivan Provedel così ha parlato dei propri attaccanti e delle difficoltà che stanno attraversando in materia di gol.

ATTACCANTI SERENI – «Sereni è un parolone, io non vorrei mai subire gol e l’attaccante vorrebbe sempre farne. Purtroppo non sta avvenendo. Però stanno lavorando alla grande e penso manchi poco. Con gli attaccanti funziona che basta una scintilla per sbloccarsi, stiamo lavorando nella giusta direzione»