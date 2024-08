Provedel Lazio, anche lui PUO' PARTIRE! Se arrivassero offerte... lo SCENARIO e il possibile SOSTITUTO

Provedel Lazio, anche il portiere non è sicuro di rimanere in biancoceleste. Se arrivassero offerte… lo scenario per la porta capitolina

Stando a quanto scrive oggi Il Messaggero, nessuno è così sicuro di rimanere, neanche giocatori come Ivan Provedel che comunque rappresentano ancora una certezza. Il calciomercato Lazio non chiude alla partenza del portiere e, anzi, attende anche possibili offerte in entrata per lui.

Lo scenario porterebbe poi a Mandas come nuovo titolare, dopo che è stato respinto l’assalto del Woverhampton nei confronti dell’estremo difensore greco, su cui la società punta molto.