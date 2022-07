Calciomercato Lazio, Gotti pronto a blindare Provedel: le ultime

Provedel sembra allontanarsi dalla Lazio. Gotti, nuovo allenatore dello Spezia, sembra intenzionato a blindarlo

La Lazio è alla ricerca di due portieri e un nome caldo potrebbe essere davvero quello di Provedel. Gotti, neo allenatore dello Spezia, sembrerebbe però intenzionato a blindarlo e a farne un pilastro della formazione bianconera.

«Provedel via dallo Spezia? Non mi risulta», queste le parole del nuovo tecnico dei liguri, ospite a Calciomercato L’Originale, in onda su Sky Sport. Insomma, la volontà pare essere quella di trattenerlo.