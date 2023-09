Provedel, la sua rete lascia a bocca aperta il portiere del Valladolid: la sua reazione è virale sui social

Provedel, il gol di Ivan contro l’Atletico sta facendo il giro del web di tutto il mondo e la reazione del portiere del Valladolid è virale

Il gol di Provedel ha fatto non solo impazzire di gioia i tifosi della Lazio, ma ha lasciato a bocca aperta in molti tra cui anche qualche collega di Ivan. Il portiere del Valladolid ovvero John Victor Maciel Furtado è rimasto incredulo di fronte alla prodezza del calciatore biancoceleste, e la sua reazione sta facendo il giro dei social, in particolare su Tik tok