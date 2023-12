Provedel a Dazn: «Troppi gol subiti? Non siamo perfetti ma stiamo lavorando per…». Le parole del portiere della Lazio

Ivan Provedel ha parlato a Dazn prima di Lazio-Cagliari.

Le sue parole: «Troppi gol subiti? I dettagli fanno la differenza, il livello del campionato è alto e a volte basta poco per concedere. Evidentemente non siamo perfetti come dovremmo ma lavoriamo per esserlo. Stiamo lavorando per fare sempre meglio, speriamo di dimostrare già stasera».