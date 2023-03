Provedel è una saracinesca: caccia al record di imbattibilità

Statistica interessante per quanto riguarda il portiere friulano: la porta inviolata nel derby gli è valso il quinto clean sheet consecutivo

Ivan Provedel è sempre più un punto fermo della Lazio di Maurizio Sarri. La vittoria nel derby per 1-0 ha regalato al portiere la quinta porta inviolata consecutive.

L’estremo difensore biancoceleste non ha intenzione di fermarsi e dopo la pausa, il Monza sarà un avversario tosto da affrontare per mantenere questo record. In caso di porta inviolata, Provedel potrebbe rientrare nella top 10 di sempre per minuti di imbattibilità, dopo averla abbandonata dopo 620 minuti.