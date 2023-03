Lazio nelle scuole, Provedel rivela: «Avevo pensato di smettere, poi...»

Ivan Provedel, nel corso dell’iniziativa la Lazio nelle scuole, ha rivelato un particolare aneddoto sulla propria carriera

Ivan Provedel, nel corso dell’iniziativa la Lazio nelle scuole (oggi presente all’istituto Comprensivo “Via N. M. Nicolai”), ha rivelato un particolare aneddoto sulla propria carriera:

LE PAROLE- «Ho vissuto momenti difficili, il più complicato a 23 anni, mi ero rotto la tibia. Avevo difficoltà nel riprendere la forma, avevo pensato di smettere, mi hanno aiutato la famiglia e gli amici, mi hanno spronato dopo i tanti anni trascorsi nell’inseguire il mio sogno»

DERBY- «Cosa è successo nel pre derby? Semplicemente ero a letto con la febbre, mi sono ripreso un attimino e sono riuscito a scendere in campo. Partita della svolta? Io più che partita della svolta, che sembra quasi che ci arrivi per caso. La svolta è arrivata tempo fa dopo una serie di risultati negativi e col cambio di marcia e poi i risultati sono una conseguenza. Purtroppo non siamo riusciti ad andare avanti in tutte le competizioni siamo rimasti in gioco in campionato per il piazzamento. Abbiamo raccolto i punti che pensiamo di meritare e che non siamo riusciti a fare prima, le altre squadre che sono concorrenti non hanno fatto altrettanto e siamo riusciti ad avere un po’ di vantaggio»