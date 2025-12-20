Provedel a Dazn dopo Lazio Cremonese: «Niente alibi, potevamo fare di più. Non abbiamo concesso niente, non ho fatto parate. Ci resta l’amaro in bocca»

Provedel a Dazn dopo Lazio Cremonese. Le parole del portiere biancoceleste al termine del match pareggiato 0-0 della sedicesima giornata

Al termine di Lazio Cremonese, gara chiusa senza reti e che ha lasciato più di un rimpianto in casa biancoceleste, Ivan Provedel, portiere della Lazio e uno dei leader dello spogliatoio, è intervenuto ai microfoni di Dazn per analizzare la prestazione della squadra.

L’estremo difensore, protagonista di una gara sostanzialmente tranquilla sul piano personale, ha offerto una lettura lucida e autocritica del match, soffermandosi sulle difficoltà incontrate contro una Cremonese molto organizzata e sulla necessità di fare di più in fase offensiva.

ANALISI DELLA PARTITA – «Non ci sono alibi, Guendouzi ha ragione. Loro sono venuti qua e si sono difesi molto bene, noi potevamo fare molto di più».

CLEAN SHEET E SOLIDITÀ DIFENSIVA – «A livello difensivo non abbiamo concesso niente, non ho fatto una parata».

SENSAZIONI FINALI – «Ci resta l’amaro in bocca per il risultato, ma guardiamo il lato positivo».