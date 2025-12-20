 Lazio Cremonese 0-0: finita! Nessuna rete e poche emozioni. - Lazio News 24
Lazio Cremonese 0-0: finita! Nessuna rete e poche emozioni.

Lazio Cremonese, diretta e cronaca del match di Serie A 2025/2026. Ecco lo svolgimento della gara

Lazio Cremonese si gioca stasera: da una parte la squadra biancoceleste che vuole fare un passo importante in classifica, dall’altra la Cremonese vuole riscattarsi e ovviamente continuare a sognare nonostante la concorrenza.

LAZIO CREMONESE: LA CRONACA DEL MATCH

FINISCE QUI

95′ Alta la punizione di Cataldi!

94′ Ceccherini espulso! Il difensore della Cremonese ferma Cancellieri fuori area e lanciato a rete! Contropiede biancoceleste partito già da Guendouzi fermato anche lui con le brutte da Pezzella.

5 minuti di recupero

82′ Lazzari per Pellegrini nei biancocelesti, Marusic a sinistra.

81′ Centrale la conclusione di Sanabria.

79′ Marusic in diagonale, respinge Audero.

76′ Zerbin e Sanabria per Bonazzoli e Johnsen negli ospiti.

72′ Ancora dubbi, fallo su Audero in un contrasto con Castellanos. Il portiere della Cremonese blocca con le mani un retropassaggio sul pressing dell’argentino, ma per l’arbitro è tutto regolare.

71′ Dubbi in area della Cremonese. Noslin in tuffo di testa, ma trattenuto. Per l’arbitro tutto regolare.

69′ Cambi anche per la Cremonese. Folino e Grassi fuori per Ceccherini e Vandeputte.

65′ Fuori il diagonale di destro di Noslin, subentrato a Pedro da un minuto.

64′ Dentro Noslin e Belahyne per Pedro e Vecino.

53′ Bonazzoli al limite, finta e cross sul secondo palo con il destro per Vardy. Colpo di testa alto!

50′ Centrale il colpo di testa di Castellanos

INIZIA LA RIPRESA

FINE PRIMO TEMPO

35′ Risultato verso lo 0-0

28′ Continua la Cremonese ad attaccare ma non riesce a servire Vardy.

10′ Pressing da parte della Cremonese con Bonazzoli

E’ cominciata Lazio Cremonese

