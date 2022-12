Provedel, al lavoro per recuperare brillantezza. Intanto Maximiano...

Dopo un inizio al top Provedel ha perso un po’ di sicurezza e brillantezza. Serve la forma migliore per puntare alla Champions

Contro l’Almeria si sono viste due versioni distinte di Ivan Provedel: la prima (quella che conosciamo tutti) è quella che ha evitato un passivo peggiore con due parate super, la seconda (sui due gol presi) hanno lasciato un’immagine meno sicura del portiere biancoceleste. Provedel aveva alzato una barriera nei primi mesi da portiere della Lazio, ha avuto un calo a novembre e nel primo tempo col Galatasaray era sembrato titubante, salvo riprendersi nella ripresa. La flessione, dopo i primi mesi vissuti sotto stress, giocando sempre, è stata fisiologica. Hanno chiuso tutti stremati, non era esente il portiere. Provedel per la prima volta s’è trovato impegnato su tutti i fronti e il ruolo del numero uno, per Sarri, non è legato alla posa trai pali, ma è questione di posizionamento e atteggiamento.

Deve blindare la porta e partecipare al gioco. Provedel ha fatto il libero in più partite, soprattutto in quelle bloccate. E’ stato e continua ad essere una fonte di gioco, è successo anche ad Almeria. Ha giocato per due e le fatiche sono state commisurate agli impegni multipli, di campo e di calendario. Sarri, alla ripartenza, sarà chiamato a decisioni cruciali per la stagione. Il club preme affinché venga rilanciato Maximiano. Il portoghese ha rigiocato contro l’Hatayspor, nella seconda amichevole turca. Spera di avere spazio nelle Coppe, a partire da Lazio-Bologna del 19 gennaio (Coppa Italia). A febbraio inizierà la Conference. Il carico di partite potrebbe alleggerirsi per Provedel. Lo riporta il Corriere dello Sport.