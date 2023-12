Provedel a Sky: «E’ un chiaro momento delicato. Come uscirne? Con il lavoro e senza abbatterci»

Provedel, il portiere biancoceleste esterna a caldo la sua frustrazione per la sconfitta che rallenta la corsa della Lazio

Ai microfoni di Sky è intervenuto un affranto Provedel, il quale a caldo prova a commentare la sconfitta di questa sera contro l’Inter e rilascia queste dichiarazioni

PAROLE – Atteggiamento? Spero che sia parte di un percorso, di una crescita che stiamo cercando di avere. Purtroppo oggi è arrivata una sconfitta, il rammarico per degli episodi. Però questo adesso non ci deve abbattere, dobbiamo solo pensare a lavorare e tirare fuori il meglio dalla prossima partita

Momento delicato, come se ne esce? Io non sono un mago e non ho le soluzioni, per quello che posso aver capito nella mia esperienza è lavorare a testa bassa in silenzio. Fare del nostro meglio e andare anche oltre questo, solo così si possono ottenere risultati e risalire la classifica