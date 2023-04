Procede il recupero di Escalante: le condizioni del giocatore

Arrivano buone notizie per il centrocampista di proprietà della Lazio: update sulle sue condizioni fisiche

Procede bene il recupero di Gonzalo Escalante, rientrato in Italia dopo un brutto infortunio al bicipite femorale destro con la maglia del Cadiz.

Come riportato da El Desmarque, il centrocampista di proprietà della Lazio, era rientrato a Roma per farsi curare nelle strutture biancocelesti. Ad oggi il giocatore ha lasciato l’Italia per rientrare in Spagna, dove sarà giornalmente monitorato. Salterà sicuramente l’impegno del Cadiz contro l’Espanyol, ma ci sono grandi margini per un recupero veloce.