Probabili formazioni Lazio Napoli: le ULTIME sulle scelte di Sarri

Probabili formazioni Lazio Napoli: le ULTIME sulle scelte di mister Maurizio Sarri in vista del big match in programma oggi

La Lazio tornerà in campo oggi alle 18 per il big match della giornata numero 22 di questo campionato contro il Napoli all’Olimpico.

Sarri sembra aver sciolto gli ultimi ballottaggi. In difesa Gila a far coppia con Romagnoli al centro, con Lazzari e Marusic spostato sulla sinistra. In mezzo il rientro di Luis Alberto da titolare, con in avanti il tridente formato da Isaksen, Castellanos e Felipe Anderson.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Rovella, Luis Alberto; Isaksen, Castellanos, Felipe Anderson. All. Sarri