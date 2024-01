Probabili formazioni Udinese-Lazio: le ultime sulle scelte di Sarri per la trasferta con cui si inizia il nuovo anno

La sfida tra Udinese e Lazio è attesa oggi, domenica 7 gennaio, alle ore 15, per dare il via al 2024 di entrambe le squadre. Se da un lato Cioffi sarà orfano solo di Zemura tra i suoi titolari, per Sarri l’emergenza infortuni continua. Il ritorno di Romagnoli non dovrebbe comunque portare a un cambio della coppia Patric–Gila. A completare la difesa Marusic e il rientrante Lazzari, davanti al solito Provedel.

Il ballottaggio a centrocampo sembra averlo spuntato Kamada su Vecino, mentre davanti Felipe Anderson cerca una maglia ai danni di Isaksen o Castellanos, ma entrambi nuovi volti estivi sarebbe in vantaggio sul brasiliano. Se i biancocelesti si porteranno ancora dei dubbi al fischio d’inizio, i bianconeri sembrano intenzionati a voler ripetere l’undici titolare che ha steso il Bologna nell’ultimo turno.