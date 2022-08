Probabili formazioni Torino Lazio: un cambio per Sarri, dubbio a centrocampo

Probabili formazioni Torino Lazio: un cambio per Sarri rispetto al match contro il Bologna. Resiste un dubbio in mediana

La prima trasferta stagionale della Lazio arriva dopo i tre punti ottenuti di cuore, in rimonta, contro il Bologna all’Olimpico. Avversario dei biancocelesti sarà il Torino di Juric, reduce dalla vittoria contro il Monza. Di seguito le probabile scelte dei due allenatori.

COME ARRIVA IL TORINO – Dopo la vittoria di Monza, il Torino ha attraversato una settimana non tranquilla. In primis è stato reintegrato Saša Lukić, che si è scusato con il gruppo ed è tornato a disposizione, in secundis è arrivato Perr Schuurs dall’Ajax, il difensore olandese che sarà chiamato a raccogliere l’eredità di Bremer. Tra i pali agirà Vanja Milinkovic-Savic. Buongiorno guiderà la difesa granata, confermati i due braccetti, con Djidji che scala a destra e Rodriguez a sinistra. Sulle fasce spazio ad Aina a sinistra e Singo a destra, il centrocampo sarà composto da Ricci e dal rientrante Lukic. In attacco l’unica novità dovrebbe essere a destra, con Aleksej Miranchuk infortunato. Nemanja Radonjic agirà sulla sinistra con Nikola Vlasic favorito per l’esordio dal primo minuto in Italia a supporto di Tonny Sanabria.

COME ARRIVA LA LAZIO – Sarri, salvo sorprese, a Torino ripresenterà la Lazio che ha sfidato e battuto il Bologna in rimonta. L’unica eccezione è Provedel, all’esordio da titolare (era subentrato dopo l’espulsione di Maximiano). Il quartetto Lazzari-Patric-Romagnoli-Marusic è una certezza. Milinkovic e Cataldi saranno della partita con Basic. Il croato era uscito dopo il rosso a Maximiano, fu lui a pagarne le conseguenze. Mau ieri ha provato sia Basic che Vecino. Il primo è in pole ma resiste il ballottaggio con l’uruguaiano. In attacco rientra Pedro ma si accomoderà in panchina visto che i titolari saranno Zaccagni-Immobile-Felipe Anderson.

Probabile formazione Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Buongiorno, Rodriguez; Singo, Lukic, Ricci, Aina; Vlasic, Radonjic; Sanabria. A disposizione: Berisha, Gemello, Vojvoda, Schuurs, Bayeye, Ilkhan, Lazaro, Linetty, Seck, Pellegri. Allenatore: Juric

Probabile formazione Lazio (4-3-3): Provedel; Lazzari, Patric, Romagnoli, Marusic; Milinkovic-Savic, Cataldi, Basic; Anderson, Immobile, Zaccagni. A disposizione: Adamonis, Gila, Radu, Casale, Kamenovic, Luis Alberto, Pedro, Hysaj, Vecino, Marcos Antonio, Romero, Moro, Cancellieri. Allenatore: Sarri