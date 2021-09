Probabili formazioni Torino Lazio: Sarri pensa al turnover

Probabili formazioni Torino Lazio: Sarri pensa a qualche cambio prima del derby: pronti Basic e Zaccagni per Leiva e Felipe Anderson

La Lazio, dopo il pareggio in rimonta contro il Cagliari di domenica pomeriggio, riprenderà oggi la preparazione in vista della gara di giovedì alle 18:30 contro il Torino in trasferta. La squadra riprenderà gli allenamenti oggi pomeriggio, ma Sarri ha già in mente alcuni cambi importanti.

Davanti al confermato Reina, ci saranno Marusic e Patric al posto di Lazzari e Luiz Felipe, a sinistra pronto Radu. A centrocampo Basic o Cataldi (perfetto testa a testa nel ballottaggio) daranno il cambio a Lucas Leiva con Milnkovic e Luis Alberto mezzali. Davanti, nel classico tridente, confermati Pedro e Immobile con Zaccagni che partirà dall’inizio al posto di Felipe Anderson.

Probabili formazioni

Lazio (4-3-3): Reina; Marusic, Patric, Acerbi, Radu; Milinkovic-Savic, Basic (Cataldi), Luis Alberto; Pedo, Immobile, Zaccagni.

Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Bremer, Rodriguez; Singo, Mandragora, Pobega, Aina; Linetty, Brekalo; Sanabria.