Probabili formazioni Monza Lazio: le ultime sulle scelte di Sarri in vista della gara contro i brianzoli di Palladino

Cresce l’attesa per il ritorno in campo della Lazio che alle 15.00 scende in campo contro il Monza. Queste le probabili formazioni di Palladino e Sarri.

Monza 3-4-2-1: Di Gregorio; Marlon, P. Mari, Caldirola; Birindelli, Machin, Sensi, C. Augusto; Ciurria, Caprari; Petagna. All. Palladino.

Lazio 4-3-3: Provedel; Lazzari, Casale, Romagnoli, Hysaj; Milinkovic, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All. Sarri.