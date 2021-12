Probabili formazioni Lazio Sassuolo: Sarri in emergenza a centrocampo

Probabili formazioni Lazio Sassuolo: Sarri perde anche Luis Alberto oltre allo squalificato Milinkovic. Chance per Akpa Akpro

Grandissimi problemi di formazione per la Lazio di Maurizio Sarri in vista della gara di domani alle 18:00 contro il Sassuolo all’Olimpico, in particolare nel reparto di centrocampo. Alla squalifica di Milinkovic-Savic infatti si è aggiunto anche l’infortunio di Luis Alberto, fermato da un problema al flessore.

Con Cataldi e Basic quindi il maggiore indiziato sembra essere Akpa Akpro anche se non al meglio (ieri ha svolto lavoro differenziato). Se dovesse dare forfait, l’idea è quella di inserire Lucas Leiva con Cataldi spostato nel ruolo di mezzala. In porta confermato Strakosha, difesa a quattro con Luiz Felipe e Acerbi centrali, Marusic e Hysaj sulle corsie. Tridente formato da Pedro, Immobile e Zaccagni. Ancora panchina per Felipe Anderson.