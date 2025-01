Probabili Formazioni Lazio Real Sociedad: emergenza per Baroni. Le ultime sulle sue scelte

Probabili Formazioni Lazio Real Sociedad, il tecnico biancoceleste ha gli uomini contati. Le ultime sulle sue scelte

Emergenza europea per la Lazio, che, come riporta Il Corriere dello Sport, dovrà fare a meno degli infortunati, Lazzari, Patric e Vecino, e dei giocatori non inseriti nella lista per l’Europa League, come Hysaj, Castrovilli, Basic e Ibrahimovic. Possibile la convocazione di Milani dalla Primavera. Di seguito la probabili formazione per la Real Sociedad:

LAZIO (4-2-3-1): Mandas; Marusic, Gila, Romagnoli, Nuno Tavares; Dele-Bashiru, Rovella; Tchaouna, Pedro, Zaccagni; Castellanos. A disp.: Provedel, Furlanetto, Guendouzi, Isaksen, Dia, Noslin. All.: Baroni.

REAL SOCIEDAD (4-4-2): Remiro; Muñoz, Aguerd, Zubeldia, Aramburu; Méndez, Gonzalez, Olasagasti, Kubo; Becker, Oyarzabal. All.: Alguacil.