Probabili formazioni Lazio Qatar, Sarri potrebbe ritrovare Pedro

Oggi penultima amichevole per la Lazio, che affronta il Qatar: ecco le probabili formazioni della sfida odierna

Oggi alle 18, al SAK-Sportanlage Nonntal, impianto nei pressi di Salisburgo, la Lazio affronterà il Qatar, nella penultima amichevole di quest’estate.

Come sottolineato dal Corriere dello Sport, Sarri si aspetta risposte dopo il pesante ko con il Genoa. Ancora ko con Patric, che ha lavorato in palestra per tutto il ritiro in terra tedesca. Dovrebbe invece rivedersi Pedro, tornato ad allenarsi. In difesa potrebbe esserci Marusic, mentre a centrocampo potrebbe essere la volta di Marcos Antonio e Luis Alberto.

LAZIO (4-3-3) – Maximiano; Lazzari, Casale, Romagnoli, Marusic; Milinkovic, Marcos Antonio, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Pedro. All. Sarri.