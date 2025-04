Probabili formazioni Lazio Parma, le possibili scelte di Baroni: la situazione aggiornata

Condividi via email

Probabili formazioni Lazio Parma, alla vigilia della partita contro gli emiliani ecco quali potrebbero essere le scelte del mister

Archiviata la partita con il Genoa, domani sera contro il Parma la Lazio è chiamata alla conferma se non vuole perdere terreno Champions. Per farlo Baroni ha bisogno dei suoi uomini migliori. Ecco quali potrebbero essere le scelte del tecnico biancoceleste per il match

Lazio (4-2-3-1): Mandas; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Dia, Zaccagni; Castellanos. All. Baroni.

PARMA (3-5-2): Suzuki; Leoni, Hainaut, Valenti; Delprato, Estevez, Keita, Sohm, Valeri; Pellegrino, Bonny. All. Chivu.