Probabili formazioni Lazio Napoli: riecco il Taty. Novità sui ballottaggi

Probabili formazioni Lazio Napoli, riecco Castellanos a guidare l’attacco. Novità sugli altri ballottaggi ancora aperti

Vigilia di campionato per la Lazio, che domani ospita all’Olimpico il Napoli per la ventiduesima giornata di campionato.

Un match che vedrà il ritorno in attacco di Castellanos dopo l’infortunio, con Isaksen e Felipe Anderson ai suoi lati. In difesa Gila avanti su Casale per un posto vicino a Romagnoli, mentre sulle fasce dovrebbero esserci Marusic e Pellegrini. A centrocampo spazio per Luis Alberto.

LAZIO (4-3-3): Provedel, Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini, Guendouzi, Rovella, Luis Alberto, Isaksen, Castellanos, Felipe Anderson. All: Sarri.