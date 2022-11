Probabili formazioni Lazio Monza: Immobile part-time, Pedro stringe i denti

Probabili formazioni Lazio Monza: Immobile da lanciare negli ultimi 20 minuti, Pedro prova a stringere i denti

Ultima partita in casa nel 2022 per la Lazio di Sarri che vuole salutare il suo pubblico con una vittoria, volare al secondo posto in compagnia del Milan, sfruttare gli scivoloni di Atalanta e Roma e tenere a bada la Juventus.

COME ARRIVA LA LAZIO – Sarri perde Zaccagni ma ritrova Immobile, seppur part time. Ciro ha un’autonomia di 20 minuti ed è facile immaginare che il tecnico possa fargli mettere benzina nelle gambe in vista della Juve. A destra ci sarà Cancellieri, a sinistra era in preallarme il baby Romero. Dipende tutto da Pedro, provato a sinistra nella rifinitura, ha dato segnali confortanti, da confermare oggi. Tocca al Comandante decidere se sganciare l’argentino o rischiare lo spagnolo. A centrocampo torna dalla squalifica Milinkovic-Savic che affiancherà Cataldi e uno tra Luis Alberto e Vecino (lo spagnolo è favorito). In difesa Marusic e Lazzari sono intoccabili, mentre al centro niente riposo per Romagnoli che farà coppia con Casale.

COME ARRIVA IL MONZA – Assenze pesanti per Palladino per la trasferta romana. All’indisponibilità di Pablo Marì si aggiunge anche l’infortunio di Stefano Sensi. Nonostante il turno infrasettimanale saranno comunque pochi i cambi rispetto alla partita vinta contro il Verona. A centrocampo ad esempio, per sostituire Sensi, Barberis potrebbe scendere in campo dall’inizio accanto a Rovella. Confermato a sinistra Carlos Augusto, mentre Ciurria dovrebbe spuntarla su Birindelli sulla corsia opposta. In difesa davanti al portiere Di Gregorio ci saranno Marlon, Caldirola ed Izzo. In avanti Palladino non rinuncia ai due trequartisti che saranno Pessina e Caprari, piazzati a ridosso di Petagna.

PROBABILI FORMAZIONI

LAZIO (4-3-3) – Provedel; Lazzari; Romagnoli, Casale, Marusic; Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto; Pedro, Felipe Anderson, Cancellieri. All: Sarri.

MONZA (3-4-2-1) – Di Gregorio; Izzo, Marlon, Caldirola; Ciurria, Rovella, Barberis, Carlos Augusto; Caprari, Pessina; Petagna. All. Palladino.