Probabili formazioni Lazio Marsiglia: Sarri rilancia Strakosha in porta e Acerbi al centro della difesa. Immobile centravanti

Giorno di vigilia in casa Lazio. I biancocelesti affronteranno domani alle 18:45 il Marsiglia nella terza giornata del girone di Europa League. Sarri, dopo il successo contro l’Inter e in vista dell’ostico impegno di domenica sul campo del Verona, medita alcuni cambi di formazione.

In porta tornerà Strakosha, con Acerbi, squalificato in campionato, al centro della difesa con Luiz Felipe. Sulle fasce ballottaggi aperti tra Lazzari e Marusic e tra Hysaj e Radu. In mezzo al campo torna Luis Alberto con Cataldi e uno tra Akpa Akpro e Basic. Il tridente sarà composto da Zaccagni, Immobile e Felipe Anderson, in vantaggio su Pedro.

PROBABILI FORMAZIONI

LAZIO (4-3-3) – Strakosha; Lazzari/Marusic; Luiz Felipe; Acerbi; Hysaj/Radu; Luis Alberto/Milinkovic; Cataldi; Basic/Akpa Apro; Zaccagni; Immobile; Felipe Anderson

MARSIGLIA (3-3-3-1): Pau Lopez; Balerdi, Caleta-Car, Peres; Lirola, Gueye, Guendouzi; Gerson, Harit, de la Fuente; Payet.