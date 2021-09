Probabili formazioni Lazio Lokomotiv Mosca: le possibili scelte di Sarri

È la vigilia di Europa League per la Lazio che, dopo la sconfitta col Galatasaray, affronta la Lokomotiv Mosca, le possibili scelte di Sarri

È la vigilia di Europa League per la Lazio che, dopo la sconfitta col Galatasaray, vuole riscattarsi. L’avversaria sarà la Lokomotiv Mosca, che oggi ha svolto la rifinitura all’Olimpico. Rispetto al derby, in porta Sarri dovrebbe scegliere Strakosha, anche lui chiamato al riscatto dopo l’errore decisivo contro i turchi. I difesa Lazzari preferito a Marusic, a centrocampo invece Akpa Akpro e Cataldi al posto di Milinkovic Savic e Lucas Leiva mentre in attacco Moro dovrebbe far rifiatare Pedro. Eccol le possibili scelte del mister biancoceleste.

PROBABILE FORMAZIONE (4-3-3): Strakosha; Lazzari, Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj; Akpa Akpro, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Moro. A disp.: Reina, Furlanetto, Marusic, Patric, Radu, Escalante, Leiva, Milinkovic, Basic, Romero, Pedro, Muriqi.