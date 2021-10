Probabili formazioni Lazio Inter: Immobile titolare

Probabili formazioni Lazio Inter: Sarri lancia il recuperato Ciro Immobile al centro dell’attacco. Reina confermato in porta

Maurizio Sarri ha bene in mente l’undici che scenderà in campo dall’inizio nella gara di domani contro l’Inter. Con la rosa finalmente al completo, il toscano può scegliere. Ecco la probabile formazione:

Immobile guiderà l’attacco, Zaccagni partirà dalla panchina pronto a subentrare nella ripresa in caso di bisogno. L’unico che non potrà essere utilizzato sarà Acerbi, squalificato per due giornate per il rosso rimediato a Bologna. Al suo posto giocherà Patric, favorito su Radu per fare coppia con Luiz Felipe. Il romeno continua a essere provato da terzino sinistro come vice-Hysaj. Il ballottaggio in difesa è più che altro quello a destra tra Marusic e Lazzari. Le altre scelte sono praticamente scontate. Mediana con Milinkovic, Leiva e Luis Alberto, davanti il tridente con Felipe Anderson e Pedro ai lati di Immobile.

LAZIO (4-3-3): Reina; Marusic, Patric, Luiz Felipe, Hysaj; Milinkovic, Lucas Leiva, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Pedro

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Gagliardini, Di Marco; Perisic, Dzeko. All. Inzaghi