Probabili formazioni Lazio Genoa Coppa Italia: doppio ballottaggio per Sarri. Ultime sulle scelte del tecnico biancoceleste

Lazio e Genoa si sfidano questa sera all’Olimpico nel match valido per gli ottavi di Coppa Italia. Nelle fila biancocelesti sono ancora due i ballottaggi da sciogliere per Maurizio Sarri: quello in porta tra Mandas e Sepe e quello in attacco tra Felipe Anderson e Isaksen.

Lazio (4-3-3): Mandas/Sepe; Hysaj, Patric, Gila, Pellegrini; Guendouzi, Cataldi, Kamada; Felipe Anderson, Castellanos, Pedro/Isaksen. All. Sarri

Genoa (3-5-2): Leali; De Winter, Matturro, Vogliacco; Kutlu, Galdames, Galdames, Thorsby, Hefti; Malinovskyi, Puscas. All. Gilardino