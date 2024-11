Probabili formazioni Lazio Bologna: ultime sulle scelte di Baroni

Probabili formazioni Lazio Bologna, le ultime sulle scelte di formazione di mister Baroni in vista del match di questa sera

Giorno di gara per la Lazio, che questa sera ospiterà il Bologna nella tredicesima giornata di campionato, la prima in programma dopo la sosta per le Nazionali.

Baroni senza l’infortunato Tavares, con Pellegrini favorito per una maglia sulla sinistra, mediana a tre con Vecino dall’inizio. Si va poi verso il tridente con Isaksen a completare l’attacco con i soliti Castellanos e Zaccagni.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Vecino, Rovella, Guendouzi; Isaksen, Castellanos, Zaccagni. All.: Baroni.