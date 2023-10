Probabili formazioni Lazio-Atalanta: le ultime sulle scelte di Sarri

Lazio e Atalanta sono pronte a scendere in campo, tra sorprese e turnover ecco le scelte di Sarri e Gasperini per il big match di Serie A

Poche ore al calcio d’inizio tra Lazio e Atalanta, gara valida per l’ottava giornata di Serie A. Alle ore 15 le due formazioni saranno in campo per darsi battaglia sul terreno di gioco dell’Olimpico. Ecco dunque le probabili scelte di Maurizio Sarri e della Dea di Gian Piero Gasperini.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Casale, Romagnoli, Hysai; Guendouzi, Rovella, Luis Alberto; Pedro, Felipe Anderson, Zaccagni. Allenatore: Sarri.

A disposizione: Sepe, Mandas, Gila, Romagnoli, Lazzari, Patric, Pellegrini, Cataldi, Kamada, Vecino, Basic, Isaksen, Immobile, Castellanos.

Indisponibili: nessuno.

Squalificati: nessuno.

Diffidati: nessuno

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Palomino, Djimsiti, Kolasinac; Holm, De Roon, Ederson, Ruggeri; Koopmeriners, De Ketelaere, Lookman. Allenatore: Gasperini.

A disposizione: Carnesecchi, Rossi, Scalvini, Zappacosta, Bakker, Hateboer, Zortea, Adopo, Pasalic, Miranchuk, Muriel.

Indisponibili: Tourè, Toloi.

Squalificati: nessuno.

Diffidati: nessuno.