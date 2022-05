Probabili formazioni Juve Lazio: torna Pedro, Felipe Anderson falso nove

Probabili formazioni Juve Lazio: Sarri deve rinunciare ad Immobile ma ritrova Pedro: Felipe Anderson al centro dell’attacco

Maurizio Sarri ha chiara in testa la formazione che scenderà in campo dall’inizio questa sera contro la Juventus allo Stadium. L’assenza più pesante è certamente quella di Ciro Immobile, costretto a dare forfait a causa del problema alla caviglia.

In attacco dunque ci saranno Zaccagni e Pedro sulle fasce (lo spagnolo è nettamente in vantaggio su Cabral) con Felipe Anderson nel ruolo di falso nove. Per il resto, formazione confermata: davanti a Strakosha il quartetto Lazzari, Patric, Acerbi, Marusic, a centrocampo Cataldi in regia affiancato da Milinkovic e Luis Alberto.

PROBABILI FORMAZIONI

LAZIO (4-3-3): Strakosha; Lazzari, Acerbi, Patric, Marusic; Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto; Pedro, Felipe Anderson, Zaccagni. All. Sarri.

JUVENTUS (4-2-3-1): Szczesny; De Sciglio, Bonucci, Chiellini, Pellegrini; Miretti, Rabiot; Cuadrado, Dybala, Bernardeschi; Vlahovic. All. Allegri