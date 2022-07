Probabili formazioni Genoa Lazio, Sarri lancia una squadra tipo

In vista dell’amichevole di oggi contro il Genoa, Sarri manderà in campo una Lazio in formazione tipo

Primo impegno con una squadra di un certo spessore oggi per la Lazio, che a Grassau sfiderà il Genoa di Blessin. Un’occasione per Maurizio Sarri per testare la condizione della squadra, in vista di un inizio di campionato che si fa sempre più vicino.

Il tecnico biancoceleste dovrebbe mandare in campo una Lazio (quasi) in formazione tipo, con i due acquisti Maximiano e Romagnoli dal 1′. Cataldi dovrebbe essere il regista, con Milinkovic e Luis Alberto ai suoi lati. Il tridente offensivo sarà composto da Felipe Anderson, Immobile e Zaccagni.

Probabile formazione LAZIO (4-3-3): Maximiano; Lazzari, Patric, Romagnoli, Marusic; Milinkovic, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All. Sarri.