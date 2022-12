Probabili formazioni Galatasaray Lazio, Immobile titolare

Le probabili formazioni di Galatasaray Lazio, amichevoli in programma oggi alle ore 16: certezza Immobile in attacco

C’è grande attesa per la sfida amichevole tra Galatasaray e Lazio, in programma oggi alle ore 16. Come evidenziato dal Corriere dello Sport, c’è grande attesa per Immobile, che tornerà al centro dell’attacco.

Sulle fasce Sarri avrà tutti a disposizione e potrà scegliere tra Felipe Anderson, Zaccagni, Pedro, Cancellieri e Romero. A centrocampo spazio a Cataldi, Luis Alberto e Basic. In difesa sembra sicuro di una maglia dal 1‘ Casale, mentre saranno valutate le condizioni di Lazzari, rientrato da un infortunio.