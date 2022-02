ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Probabili formazioni Fiorentina Lazio: Zaccagni e Basic scalpitano per una maglia da titolare. Le scelte di Sarri

Fiorentina-Lazio è un vero e proprio scontro per l’Europa tra due squadre che hanno vissuto una stagione – fino a questo momento – costellata di alti e bassi. Due formazioni che però, a livello di umore della piazza, non stanno passando un momento felice con i viola di Vincenzo Italiano contestati dopo la cessione alla Juve di Dusan Vlahovic e i biancocelesti di Maurizio Sarri che hanno vissuto l’ennesimo calciomercato fatto di mancati acquisti e promesse non mantenute.

QUI FIORENTINA – Italiano dovrebbe schierare dal primo minuto i nuovi acquisti Ikoné e Cabral, con Nico Gonzalez pronto a completare il tridente. In mediana, oltre a Bonaventura e Duncan, ci sarà Torreira. Davanti a Terracciano, difesa a quattro con Venuti e Biraghi sulle fasce e la coppia Milenkovic-Igor al centro.

QUI LAZIO – Allarme rientrato per Adam Marusic dopo la tonsillite che aveva fatto preoccupare Sarri nei giorni scorsi. Il terzino giocherà regolarmente a sinistra, con Hysaj sul versante opposto in vantaggio su Lazzari. In mezzo tocca a Radu con Luiz Felipe, Acerbi è ancora fuori. Il grande ballottaggio per Sarri è a centrocampo. Cataldi torna in regia dopo la squalifica, con lui Milinkovic. L’incognita è su Luis Alberto o Basic. Il croato garantisce più equilibrio, potrebbe toccare a lui. In avanti tridente con Pedro, Immobile e Zaccagni. Felipe Anderson possibile arma in più a partita in corso.

FIORENTINA (4-3-3): P. Terracciano; Venuti, Milenkovic, Igor, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Duncan; Nico Gonzalez, Cabral, Ikoné. Allenatore: Italiano. A disposizione: Dragowski, Rosati, Nastasic, Martinez Quarta, Terzic, Amrabat, Maleh, Duncan, Saponara, Gonzalez, Callejon, A. Cabral. Indisponibili: -. Squalificati: Odriozola. Diffidati: Bonaventura, Milenkovic, Biraghi.

LAZIO (4-3-3): Strakosha; Lazzari, Luiz Felipe, S. Radu, Hysaj; S. Milinkovic, Cataldi, Basic F. Anderson, Immobile, Zaccagni. Allenatore: Sarri. A disposizione: Reina, Adamonis, Patric, Leiva, Luis Alberto, Floriani Mussolini, Bertini, A. Anderson, Romero, Raul Moro, Pedro, J. Cabral. Indisponibili: Acerbi, Akpa Akpro, Marusic, Kamenovic. Squalificati: -. Diffidati: Luiz Felipe, Luis Alberto, Marusic.