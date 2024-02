Probabili formazioni Atalanta Lazio: le ULTIME sulle scelte di Sarri

Probabili formazioni Atalanta Lazio, le ULTIME sulle scelte di mister Sarri in vista del match di oggi al Gewiss Stadium

Lazio di scena oggi a Bergamo per la giornata numero 23 di questo campionato. Ancora qualche dubbio da sciogliere per Sarri in vista di questa delicata trasferta.

In difesa dovrebbe essere Lazzari a completare il pacchetto con Marusic, Gila e Romagnoli, mentre a centrocampo Vecino appare destinato alla panchina. In avanti, invece, Castellanos sarebbe favorito su Immobile per una maglia da titolare.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Rovella, Luis Alberto; Isaksen, Castellanos, Felipe Anderson. All. Sarri