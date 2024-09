PROBABILE FORMAZIONE Verona: due DUBBI per Paolo Zanetti, ecco quali

Probabile formazione Verona in vista della partita con la Lazio: le scelte di Paolo Zanetti, due dubbi per l’11 titolare

La quarta giornata di Serie A è alle porte ed in questo turno la Lazio affronterà il Verona allo Stadio Olimpico di Roma lunedì 16 settembre alle ore 20:45. Paolo Zanetti è al lavoro per decidere l’11 titolare per la sfida. Davanti a Montipò probabile uno schema a specchio dei biancocelesti, con una linea a 4 con Dawidowicz e Coppola centrali e Tchatchoua e Bradaric sugli esterni, con quest’ultimo favorito su Frese. A centrocampo Belahyane e Duda ed infine Lazovic, Harroui, Suslov a muoversi sulla trequarti alle spalle di Tengstedt, in vantaggio nel ballottaggio con Mosqueira.

VERONA (4-2-3-1): Montipò; Tchatchoua, Dawidowicz, Coppola, Bradaric; Belahyane, Duda; Lazovic, Harroui, Suslov; Tengstedt. All: Zanetti.