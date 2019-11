Le prime pagine dei quotidiani sportivi – 8 Novembre

Le prime pagine dei quotidiani sportivi nazionali di questo 8 Novembre 2019

Le prime pagine dei quotidiani sportivi, questa mattina, si aprono con la contestazione dei tifosi del Napoli, nel mirino squadra e società. «Malanapoli» recita il Corriere dello Sport.

Sul quotidiano, spazio anche per Lazio e Roma entrambe sconfitte in Europa League: «Gelo celeste» è il titolo usato per la squadra di Inzaghi, «Tutto da rifare» per quella di Fonseca.

La Gazzetta dello Sport, invece, apre con «Sarrecord»: i bianconeri sono in testa nella classifica ed hanno guadagnato la qualificazione con due turni di anticipo.