Le prime pagine sportive nazionali – 27 dicembre 2025
Le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi in edicola: Tuttosport, Corriere dello Sport e La Gazzetta dello Sport. I dettagli
Sono decine di migliaia le copie vendute tutte le mattine in edicola, ma un’anteprima dei principali contenuti può essere consultata già dalla sera precedente. Ecco, allora, le prime pagine dei Quotidiani Sportivi di oggi in edicola. Tuttosport, Corriere dello Sport e La Gazzetta dello Sport rappresentano i principali quotidiani sportivi in Italia.
Infortunio Rovella, quando il centrocampista ritornerà a disposizione di Sarri? Finalmente c’è una data. L’indiscrezione
Infortunio Rovella, per il centrocampista possibile un ritorno in panchina il 7 gennaio contro la Fiorentina. Una buona notizia per...
Mercato Lazio, caccia al terzino sinistro: oltre a Martin e Parisi torna il nome di Valeri
Mercato Lazio, corsa a più nomi per la fascia: Valeri torna un’opzione concreta. Tutti i nomi in lizza per quel...
Lutto nel calcio francese: scomparso a 72 anni Jean‑Louis Gasset, ex Marsiglia e Montpellier
Addio a Jean‑Louis Gasset: il calcio francese piange l’ex allenatore di Marsiglia e Montpellier Un velo di profonda tristezza avvolge...
