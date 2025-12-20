Prima Pagina
Le prime pagine sportive nazionali – 20 dicembre 2025
Le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi in edicola: Tuttosport, Corriere dello Sport e La Gazzetta dello Sport. I dettagli
Sono decine di migliaia le copie vendute tutte le mattine in edicola, ma un’anteprima dei principali contenuti può essere consultata già dalla sera precedente. Ecco, allora, le prime pagine dei Quotidiani Sportivi di oggi in edicola. Tuttosport, Corriere dello Sport e La Gazzetta dello Sport rappresentano i principali quotidiani sportivi in Italia.
Lazio in piena emergenza contro la Cremonese: Sarri pesca dalla Primavera e convoca due talenti del 2006
Lazio in piena emergenza verso la Cremonese: Sarri chiama due talenti della Primavera per sopperire alle assenze L’emergenza costringe Maurizio...
Floriani Mussolini, primo ritorno all’Olimpico e futuro da decifrare: tra riscatto Cremonese e sogno Lazio
Floriani Mussolini torna all’Olimpico: destino incerto tra Cremonese e il desiderio di una chance nella Lazio Per Floriani Mussolini sarà...
Lazio, chance da non fallire: tre punti con la Cremonese per volare in zona Europa durante le feste
Lazio, occasione d’oro: vincere la partita contro la Cremonese per trascorrere il Natale in zona Europa La Lazio arriva alla...