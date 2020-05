Le prime pagine dei principali quotidiani sportivi – 26 maggio

Le prime pagine dei Quotidiani Sportivi di Oggi, 26 Maggio: Tuttosport, La Gazzetta dello Sport e Corriere dello Sport

Oggi è un giorno speciale per la Capitale e per i tifosi di Lazio e Roma, chi per un verso e chi per l’altro, ma le prime pagine dei principali quotidiani sportivi non puntano su questa ricorrenza.

Il Corriere dello Sport apre l’edizione odierna con il piano dei club per la ripresa della Serie A: prima i recuperi. In taglio alto la notizia del grave infortunio di Ibrahimovic. Tuttosport dedica maggior spazio al possibile ritorno di Pogba alla Juventus, anche se l’ingaggio potrebbe essere un problema. In taglio alto l’opinione di Tronchetti Provera all’approdo in nerazzurro di Edinson Cavani. La Gazzetta dello Sport mette in prima pagina lo stop dell’attaccante del Milan. In spalla si possono trovare degli approfondimenti su Inter e Juventus.