Le prime pagine dei principali quotidiani sportivi – 20 giugno

Le prime pagine dei Quotidiani Sportivi di Oggi, 20 Giugno: Tuttosport, Gazzetta dello Sport e Corriere dello Sport

Ieri c’è stato un brutto incidente stradale in cui è rimasto coinvolto il campione paralimpico Alex Zanardi. Le prime pagine dei principali quotidiani sportivi parlano proprio di questo.

La Gazzetta dello Sport dedica l’intera copertina al «dramma di Alex». Tuttosport apre l’edizione odierna in onore del «Superman amato da tutti». In taglio basso il punto delle torinesi alla ripresa del campionato. Il Corriere dello Sport dedica maggiore spazio alla tragedia consumatasi in Val d’Orcia. In taglio basso si parla della ripartenza della Serie A 103 giorni dopo.