Primavera, test amichevole nel pomeriggio per i ragazzi di Menichini

Sosta non solo per la prima squadra ma anche per la Primavera di Menichini. Nel pomeriggio odierno chi è rimasto a Roma ha preso parte ad un’amichevole contro il Città di Paliano. La gara è finita in pareggio con due reti realizzate per parte, in rete per i biancocelesti Zilli e Russo.

Al ritorno dalla sosta la Lazio dovrà sfidare l’Atalanta, match in programma il 18 ottobre alle ore 16:00.